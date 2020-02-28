شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تخوض السباق الرمضانى بمسلسلى "النهاية" و "حب عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة سهر الصايغ دراما رمضان المقبل عبر مسلسلين جديدين تعكف على تصويرهما حالياً بشكل يومى وبدون اجازات، الأول هو "النهاية" مع يوسف الشريف وانتهت من ثلث مشاهدها بالعمل، والثانى "حب عمرى" مع هيثم شاكر والذى صورت فيه 3 أسابيع على مدار هذا الشهر اذ انطلق التصوير نهاية شهر يناير الماضى.

وتتعاون سهر الصايغ في مسلسل "النهاية –the end" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، وتتعاون شهر مع يوسف الشريف للمرة الثانية فى الدراما بعدما قدمت معه "كفر دلهاب" للمخرج أحمد نادر جلال فى شهر رمضان 2017



سهر الصايغ

أما مسلسل حب عمرى" فتقدم فيه سهر دور البطولة وتجسد دوراً رومانسياً جديداً عليها اذ تعيش قصة حب مع هيثم شاكر تواجه العديد من الصعوبات، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب هيثم شاهر وسهر الصايغ كلاً من منة فضالى، مى القاضي، أحمد كرارة، أمانى كمال، سامح الصريطى، ديانا هاشم، تامر فرج وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد.

وفى سياق آخر تصور سهر أيضاً دورها فى مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى والمخرج مجدى أبو عميرة، من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف محمد الحناوى وإنتاج شركة سينرجى للعرض بعيدًا عن شهر رمضان ويشارك فى بطولته خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، نورهان، غفران، ديانا هاشم وسمر علام وآخرون.

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الفنانة سهر الصايغ

وانتهت سهر مؤخرًا من تصوير دورها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على الذى لم يتحدد موعد طرحه فى دور العرض حتى الآن، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم مصطفى فهمى وسمير صبرى وأحمد وفيق وعبير صبرى ودلال عبد العزيز وميدو عادل ومحمود قابيل.