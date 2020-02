شكرا لقرائتكم خبر عن STUPID LOVE.. ليدى جاجا تنشر فيديوهات دعائية قبل ساعات من إطلاق أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة العالمية ليدى جاجا، فيديوهان دعائيان عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، لأغنيتها الجديدة STUPID LOVE، وجاء هذا بعدما كشفت ليدى جاجا، عن أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة ستكون بمثابة مفاجأة لكل محبيها وعشاقها من مختلف الاعمار، وهو الخبر الذى تم تداوله عبر المواقع الفنية المختلفة، لتؤكده بنفسها عن طريق "Teaser" الأغنية.

وأغنية ليدى جاجا السينجل الجديدة تحمل اسم" Stupid Love " ، وهى أول عمل غنائى منذ "Star Is Born" الذى حقق نجاح كبير والتى تم تسريبها منذ فترة على الإنترنت، وقبل إطلاق الفيديوهات الدعائية، كانت قد كشفت ليدى جاجا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل "تويتر"، عن موعد إطلاق الأغنية، حيث أكدت أنها ستطلقها فى منتصف ليل يوم الجمعة 28 فبراير الجارى.

كما نشرت ليدى جاجا على "تويتر" صورة للملصق الدعائى لأغنية " Stupid Love " فى أحد شوارع هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية، وكان الشهر الماضى قد تم تداول إحدى الأغنيات على الإنترنت حتى أن البعض توقع أنها الإصدار الأصلى لـ " Stupid Love "، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل بين المعنيين بالموسيقى والغناء .

ويذكر أن النجمة ليدى جاجا، بدأت مسيرتها الفنية عام 2001، واستطاعت أن تبهر العالم بأغنياتها التى حققت نجاح مذهل ومن أبرزها " shallow " و " i'll never love " و " poker face " و " bad romance " ، وغيرهم، فيما جاءت كلمات أغنيتها الجديدة، STUPID LOVE، كالتالى:

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this crying

Nobody's gonna heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe (gotta have faith in me)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now

'Cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher





All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

Now it's time to free me from the chain

I gotta find that peace, is it too late

Or could this love protect me from the pain?

I would battle for you (even if I break in two)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now 'cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher









All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

Higher, higher













I want your stupid love, love (oh, oh, woo)

We got a stupid love, love

(Oh)

I want your stupid love, love

(Oh)

I want your stupid love, love