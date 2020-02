شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحولت تايلور سويفت من أنثى جميلة لرجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت كليبها الجديد The Man وهو الكليب الذي ظهرت فيه كرجل، حيث تحولت بالكامل بالمكياج إلى رجل، إضافة إلى ظهورها بشكلها الحقيقي في نهاية الكليب وقيامها بإخراج الكليب لنفسها، فيما شارك في الكليب بالصور النجم العالمي روك حيث قام بتقديم الصوت الذكوري في الكليب.



تايلور سويفت تتحول لرجل

وتقول كلمات الأغنية

I would be complex

I would be cool

They’d say I played the field before I found someone to commit to

And that would be ok

For me to do

Every conquest I had made would make me more of a boss to you

I’d be a fearless leader

I’d be an alpha type

When everyone believes ya

What’s that like? I’m so sick of running as fast I can

Wondering if I’d get there quicker

If I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man...

Then I’d be the man



تايلور سويفت لم تشارك مؤخرا في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض " مفاجئ " للحضور، السبب الدقيق لغيابها غير واضح حتي الآن ، في حين شارك عدد آخر من النجوم بهذا الحدث الفني الضخم و من أبرزهم ديمي لوفاتو و إريانا جراند و بيلي إيليش و كاميلا كابيلو ، و فريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند و روزاليا و بليك شيلتون و جوين ستيفانى و تانيا تاكر و براندي كارليل .



وكشفت النجمة "تايلور سويفت" التي تعتبر أجمل النجمات وأكثرهن رشاقة، ودائمًا ما تلفت الأنظار بجاذبية وأناقة إطلالاتها، بأنها خضعت لتجويع نفسها لانقاص وزنها لتعرضها للتنمر.

واعترفت المغنية التى تبلغ من العمر 30 عامًا بأنها اعتادت على "التوقف عن الأكل" إذا رأت صورة لنفسها وسعرت أنها تبدو كبيرة جدًا أو إذا قام شخص ما بتعليق قاسٍ على حجمها.

وقالت تايلور سويفت عن واقعة تعرضت لها : "أتذكر أيضًا أنني كان عمري 18 عامًا عندما ظهرت على غلاف مجلة للمرة الأولى، و جاءت عناوين المجلات تشير لأنني حامل في الـ 18 عامًا من العمر..وكان ذلك بسبب ما ارتديته آنذاك، حيث جعل بطني يبدو منتفخًا بعض الشيء".



