حلا شيحة بصحبة ابنتها وساندي تداعب نجلها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة "ابنتها".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية "باريس".

Advertisements

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تداعب نجلها الوحيد "ريان".

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة مثيرة.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس.