زوج بيرين سات يفاجئها بهديّة قيّمة في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان التركي ​كنان دوغلو​ زوجته النجمة التركية ​بيرين سات​ بشراء مجوهرات لها بقيمة 30 الف دولار اميركي، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، واضافت صحيفة "حريات" التركية ان دوغلو نفى خبر شرائه لها منزلا في اسطنبول.

وكان وجّه دوغلو مؤخرا رسالة تهنئة لزوجته بيرين على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "أحب كثيراً أن أحبك يا حبيبتي عيد ميلاد سعيد ، لحسن الحظ أنك ولدتي وأتيحت لي الفرصة لأعيش معك. لتكن سنة اخرى رائعة لك وليضحك وجهك الجميل دائماً".

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