ميرنا وليد - بيروت - بكلمات جميلة ومعبّّرة وجه الممثل اللبناني ​طوني عيسى​ رسالة الى الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ بمناسبة حلول عيد ميلادها في هذا الشهر وعبّر عن محبته لها ووصفها بالرائعة والعظيمة.

ويشار الى أن الممثل طوني عيسى شارك داليدا خليل فرحتها في عيد ميلادها وتمنى لها أجمل الأمنيات وهو من أكثر الداعمين لها في مسيرتها التمثيلية.

الجدير ذكره أن داليدا خليل خاضت بطولة مسلسل "50 ألف" الى جانب الممثل طوني عيسى وأثارا الجدل أثناء تبادلهما القبل في أحد المشاهد. العمل من كتابة آية طيبة، إخراج دافيد أوريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- طوني عيسى في عيد داليدا خليل: "انت عظيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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