غادة نافع: "اشتاق لك ولن أنساك أبدا"

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الممثلة المصرية ​غادة نافع​ والدتها الممثلة ​ماجدة الصباحي​ بمناسبة مرور 40 يوما على رحيلها.

وكتبت غادة على صفحتها الخاصة: "في ذكرى الأربعين على رحيلك ..أمي كم أشتاق لكِ، وكم أشتاق لقول كلمة أمي، وكم احتاج إليكِ، اشتقت لك حبيبتي، أمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلا الله ".

وأضافت: "فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج لها وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لك ولن أنساك ابدا ابنتك غادة".

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