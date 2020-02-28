10 ملايين دولار مقابل الزواج من إبنة مايك تايسون؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت العديد من الأقاويل حول عرض الملاكم العالمي ​مايك تايسون​ 10 ملايين دولار أميركي لمن يوافق الزواج من ابنته الكبرى ميكي التي تبلغ من العمر 30 عاما وهي لم تتزوج حتى الآن.

انتشر الخبر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وصورها بشكل كبير مع الإعلان عن العرض، وهو ما دفع مايك تايسون للخروج عن صمته، مؤكدًا أن ذلك العرض مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما نشر إساءة بالغة وأمر مؤذٍ نفسيا له ولابنته ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعرهم وعدم التداول بهذه الشائعات.

يشار الى أن مايك تايسون ملاكم أميركي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل في أكثر من فيلم سينمائي أبرزهم "هانغ أوفر".

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