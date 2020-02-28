تراند اليوم : بالفيديو .. شيرين بتشوق جمهورها لألبومها الجديد

شوقت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها لألبومها الجديد الذي تحضر له.

قالت شيرين خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، على هامش حفلها في مهرجان الفجيرة للفنون، إن الألبوم الجديد به فكرة مختلفة وجديدة، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعود شيرين للتعاون مع الملحن محمد رحيم، بعد نجاحهما سويا في أغنية “مشاعر”.

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أما زوجها حسام حبيب فقال خلال نفس اللقاء إن لحن أغنيتها مع محمد رحيم رائع، وأن الألبوم سينال إعجاب الجمهور، وأنه يطلب منها طرحه في أسرع وقت.

على جانب آخر، كانت شيرين عبد الوهاب كشفت في نفس اللقاء تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها، موضحة أنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما أدى إلى زيادة حجم منطقة البطن لديها بالتبعية”.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب لا زالت تغيب عن التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت إغلاق ‏حساباتها، وأحيانا تستعين بحساب زوجها حسام حبيب حتى توصل بعض الرسائل للجمهور‎.‎