تراند اليوم : محمد الكيلاني يخطف قلوب متابيعيه في أحدث ظهور له -شاهد

شارك المطرب محمد كيلاني، جمهوره بصورة له من خلال حسابة الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد كيلاني في الصورة وهو يحمل ابنه على كتفه وعلق على الصورة قائلا: “أحلى إحساس في الوجود”.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وانهالت التعليقات على الصورة بينما جاء تعليق أحدهم كالتالي: “يا أحلي أب وابن في الدنياااا، ربنا يخليكم لبعض”.

وتابع اخر: ” القمر والقمر الصغنن بحب تمثيلك وغناك أوي”.

جدير بالذكر أن محمد كيلاني يشارك في مسلسل الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.