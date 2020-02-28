تراند اليوم : بعد إذن نقيب الموسيقين .. إيمان العاصي هترقص علي بنت الجيران : إدلع يابطل -فيديو

أثار مهرجان “بنت الجيران، للمطربين حسن شاكوش، وعمر كمال، جدلاً واسعًا مؤخرًا، انتهى بصدور قرار من نقابة الموسيقيين، يأمر بمنع كل مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، مما دفع عدد كبير من الفنانين للتضامن مع هؤلاء المطربين، من بينهم إيمان العاصي. نشرت العاصي، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، مقطع فيديو لها من مسلسل “مملكة إبليس” وهي ترقص على أنغام مهرجان “بنت الجيران”. Advertisements وعلقت على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود عليه القيمة، بعد إذن أستاذ هاني”.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود عليه القيمة، بعد إذن أستاذ هاني”.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أوضحت أن البيان الصادر عنها، يأتي في إطار الجدل المجتمعي الحاصل علي ‏الساحة ‏المصرية، ‏ووجود شبه اتفاق بين كل ‏طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى ‏بأغاني ‏المهرجانات ‏والتي هي نوع من أنواع ‏موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير ‏منها، ‏وقد أفرزت ‏هذه المهرجانات ما يسمى ‏بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني ‏والأخلاقي، ‏وقد أغرت ‏حالة التردي هذه بعض ‏نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف‎.