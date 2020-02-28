شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم على الرحم

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن إصابتها بورم على الرحم، كان السبب في زيادة وزنها بعد أن اضطرت إلى تناول الأدوية التي تحبس المياه في الجسم، مما تسبب في زيادة الوزن.

وأكدت شيرين خلال لقائها في برنامج إنسايدر بالعربي، أنها أجرت عملية جراحية في منطقة البطن؛ مما كان سبباً في تزايد التعب عليها، وأضافت أنها اضطرت للغناء وهي جالسة بسبب شعورها بالألم الشديد عقب إجراء العملية، وأضافت أنها لا تحب الحديث عن آلامها كثيراً؛ لذا لم ترد على انتقادات الناس وقتها.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد تعرضت لانتقادات بعد ظهورها في حفلها الأخير بالكويت، وندائها على زوجها حسام حبيب بعد الحفل وطلبت منه أن يحملها قائلة: «حسام تعال شيلني عايزة أنزل»؛ مما تسبب في موجة حارة من التصفيق في الحفل، لكنها تعرضت لانتقادات من جمهورها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شيرين قد تعرضت لانتقادات أيضاً قبلها، بعد غنائها على كرسي في حفلها قبل الأخير بسبب ظروفها الصحية التي لم تعلن عنها.

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