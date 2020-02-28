فيديو: سيرين عبد النور تعايد نجوى كرم على طريقتها

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عايدت الفنانة سيرين عبد النور زميلتها نجوى كرم، بفيديو خاص نشرته على "انستقرام"، بمناسبة عيد ميلادها.
وغنّت سيرين لنجوى وقبّلتها، وبدورها تمنّت هذه الأخيرة لزميلتها عيداً سعيداَ، إذ يفصل بين عيديهما 5 أيام فقط.
وترتبط نجوى وسيرين بعلاقة صداقة وطيدة، وتحرص سيرين كل عام على الاحتفال بعيد صديقتها، في أجواء عائلية دافئة بعيداً عن الإعلام.
يذكر أنّ سيرين تقوم حالياً بتصوير دورها في مسلسل "دانتيل" الذي يجمعها بـ محمود نصر وسيعرض في رمضان المقبل.
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on Feb 26, 2020 at 12:01pm PST
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