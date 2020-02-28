أروى جودة تدافع عن حسن شاكوش: «بحب صوته وضد قطع الأرزاق»

خلال الأيام السابقة أصدر نقيب الموسيقيين قراراً بوقف جميع مطربي المهرجانات من الغناء، وضمت القائمة كلاً من حسن شاكوش، حمو بيكا، عمر كمال، أوكا وأورتيجا وغيرهم، ولكن انقسم الناس ما بين مؤيد ومعارض.

كما انعكس ذلك على الوسط الغنائي، فقد كان أيضاً لنجوم التمثيل رأي في هذا الأمر، حيث قالت أروى جودة: «أنا شخصياً أحب المهرجانات جداً، ولكن متفهمة فكرة أن هناك بعض الأشخاص تشعر بالضيق تجاه كلمات معينة، وأنا مع وضع رقابة على هذه الأغنيات، ولكني في الوقت ذاته أعتبره هو الراب المصري»

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استكملت: «رغم ذلك أحب صوت حسن شاكوش، وفوجئت بقرار المنع لأني ضد قطع الأرزاق، خاصة وأن هؤلاء الشباب ليست لديهم مصادر أخرى للدخل، والأفضل أن نقدم لهم يد المساعدة»

جدير بالذكر أن أروى جودة انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم «أشباح أوروبا» الذي تشارك فيه كضيفة شرف، ويقوم ببطولته هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر والعديد من النجوم ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد حماقي.



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