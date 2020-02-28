خلال الأيام السابقة أصدر نقيب الموسيقيين قراراً بوقف جميع مطربي المهرجانات من الغناء، وضمت القائمة كلاً من حسن شاكوش، حمو بيكا، عمر كمال، أوكا وأورتيجا وغيرهم، ولكن انقسم الناس ما بين مؤيد ومعارض.
كما انعكس ذلك على الوسط الغنائي، فقد كان أيضاً لنجوم التمثيل رأي في هذا الأمر، حيث قالت أروى جودة: «أنا شخصياً أحب المهرجانات جداً، ولكن متفهمة فكرة أن هناك بعض الأشخاص تشعر بالضيق تجاه كلمات معينة، وأنا مع وضع رقابة على هذه الأغنيات، ولكني في الوقت ذاته أعتبره هو الراب المصري»
اقرئي ايضا : هذا هو موعد عرض فيلم «بعلم الوصول» تجارياً
استكملت: «رغم ذلك أحب صوت حسن شاكوش، وفوجئت بقرار المنع لأني ضد قطع الأرزاق، خاصة وأن هؤلاء الشباب ليست لديهم مصادر أخرى للدخل، والأفضل أن نقدم لهم يد المساعدة»
جدير بالذكر أن أروى جودة انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم «أشباح أوروبا» الذي تشارك فيه كضيفة شرف، ويقوم ببطولته هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر والعديد من النجوم ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد حماقي.
اقرئي ايضا : رد موجع من «عمرو مصطفى» على محمد رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة تدافع عن حسن شاكوش: «بحب صوته وضد قطع الأرزاق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.