رد موجع من «عمرو مصطفى» على محمد رمضان

وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى رسالة غير مباشرة للفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب «3 أيام حداد همتنع عن الرد عن أي تفاهات ولنا حق الرد بعد ذلك وتوضيح الحقائق.. فوتوشوب».

اقرئي ايضا : بعد عمرو دياب وابنته.. دويتو عاصي الحلاني ونجله يشعل السوشيال ميديا

وجاء رد عمرو مصطفى بعدما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو لعدد من حفلاته التي شهدت حضوراً غفيراً، وذلك عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق «رمضان» قائلاً: «المداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي لكن دي فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي والرياض ومراكش بس»

Advertisements

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد حرباً بين عمرو مصطفى ومحمد رمضان، بسبب مهاجمة رمضان للفنان عمرو دياب، وهذا ما جعل مصطفى يتدخل للدفاع عن الهضبة.

اقرئي ايضا : هذا هو موعد عرض فيلم «بعلم الوصول» تجارياً