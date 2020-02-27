ديمة الجندي برسالة شديدة اللهجة على المنتجين: “تخنتوها يا جماعة حاجة بقى”

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:55 مساءً - على طريقة الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، عبرت زميلتها السورية ديمة الجندي عن غضبها من المنتجين والمنطق الخاطئ في التعامل مع الدراما مؤخراً.

وأكدت في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي “لا أنا ولا غيري راضين عنه، وجاءت فترة كنا قررنا عدم الكلام حول الأمر او نترك الامر يأخذ حده لانه لا يصح إلا الصحيح، ولكن يبدو أن الصحيح لن يأتي إلا إذا صار ثورة على الدراما العربية”.

وأضافت: “الأمر الذي استفزني أكثر كلام باميلا الكيك وأنها معها حق لأن حقها أن تطلب بأن تعمل مع مخرجين معينين وشركان معنيين، وبالتالي هي مهمشة طيب ليه”.



وتابعت: “أنا في السابق سألت أحد المخرجين عن سبب عدم اختياري هل بسبب شخصي أم أن تمثيلي السيء فردّ علىّ لا ولكن لم تتناسب الظروف، يعني 22 سنة لم تلتق الظروف”.

وأكملت “لأيمتى بدو يكون في بترشيح الأسماء فرق كبير، لأيمتى نجم الصف الأول بدو ياخد الاجر العالي والباقي يأخذ الفتات، لايمتى بدو المنتج يتحكم بالكاتب والمخرج”.

ولفتت الى ان غيابها عن الشاشة في السباق الرمضاني بسبب “الادواء السيئة والضعيفة أو الأجر القليل جداً، يغني تخنتوها يا جماعة حاجة بقى”.