أحمد الفيشاوي يخسر القضية بشأن ابنتهما لصالح طليقته

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:55 مساءً - رفض القضاء المصري الدعوى القضائية التي أقامها الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ بطلبه نقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية في مصر بدلا من دراستها في إنجلترا، حيث تقيم مع والدتها هند الحناوي طليقته.

وقضت محكمة أسرة الخليفة بمصر، اليوم الخميس، برفض دعوى الفيشاوي، لصالح طليقته.

وكان الفيشاوي قد تقدم بالدعوى مبديا رغبته في نقل ابنته، نظرا لما وصفه بكثرة مصروفاتها الدراسية في الخارج.

وحصلت هند الحناوي على حكم قضائي بإلزام الفيشاوي دفع مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني لابنتهما، قيمة المصروفات الدراسية عن عام دراسي كامل، وإلزامه بدفع نفقة شهرية.