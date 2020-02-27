دانا حلبي تحدد موعد زفافها .. والدعوة عامة

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:55 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ ممازحة متابعيها عن استعدادها للزواج معلنة خبر تعيين موعد زفافها في 30 شباط 2020 وهذا التاريخ غير موجود في رزنامة هذا الشهر.

ونشرت دانا حلبي صورتها مرتدية فستان الزفاف الأبيض مع الطرحة وعلّقت عليها قائلة :”حبيت تشاركوني فرحتي .. انشالله عرسي حيكون آخر الشهر يوم ٣٠ شباط في الفندق .. الدعوة عامة للجميع”.

يشار الى أن دانا حلبي قد سبقت أن أثارت الجدل بخطوبتها من الممثل السوري عبد المنعم العمايري ليتبين أنها إشاعة وترويج لعمل سيجمعهما قريباً.