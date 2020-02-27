وفاء الكيلاني تنشر صورة برفقة إبنتها.. شاهدوا هل تشبهها!!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:55 مساءً - شاركت ال​إعلام​ية ​وفاء الكيلاني​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة إبنتها من زوجها الأول.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشاروا إلى شبه إبنتها لها بشكل كبير، مؤكدين على جمالها ونعومتها.

ومن ناحية أخرى تستعد الكيلاني للعودة إلى الشاشة ببرنامج جديد وهذه المرة عبر قناة مصرية تحت عنوان “السيرة”.إذ بدأت قناة dmc الترويج لبرنامج جديد من تقديم وفاء الكيلاني يحمل اسم “السيرة” لم يتحدد موعده بعد، ويكتب فقط قريبا.يشار إلى أن وفاء الكيلاني تزوجت من الممثل السوري تيم حسن في أيار 2017 ولا تزال شائعات الإنفصال تطالهما يوما بعد يوم.