هوليوود تودع شهر الرومانسية بـ10 أفلام تجمع بين الفانتازيا والرعب.. الكوميديا والجريمة

متابعة بتجـــــــــــرد: تودع هوليوود شهر الرومانسية بعرض 10 أفلام مرة واحدة في 28 من شهر فبراير تتراوح بين الخيال العلمي والرعب والكوميديا والجريمة في ختام متنوع لشهر الرومانسية والحب.

The Invisible Man

تتورط سيسيليا كلاس (موس) في علاقة مع عالم ذكي ثري، ولكنه محب للسيطرة عنيف الطباع، فتقرر الفرار في منتصف الليل والاختباء، ويساعدها في رحلة الهروب شقيقتها وصديق الطفولة ومعه ابنته المراهقة.

وتتطور الأحداث في فيلم The Invisible Man Movie أو الرجل الخفي عندما ينتحر العالم ويترك لها جزءاً كبيراً من ثروته، وتشك سيسيليا في أن موته خدعة.

وتتعرض لسلسلة من المصادفات الغريبة القاتلة التي تهدد حياة من تحبهم، وتتعرض سيسيليا للانهيار وهي تحاول أن تثبت بشدة أن شخصاً خفياً لا يرى يطاردها ويسعى للانتقام منها وكل المحيطين بها.

الفيلم من إخراج وسيناريو لي وانيل، وبطولة إليزابيث موس، ستورم ريد، وأوليفر جاكسون كوهين.

Wendy

تعيد دراما فيلم ويندي خلق قصة بيتر بان الشهيرة، حيث تدور الثيمة الأساسية حول الفتاة ويندي التي تتوه في جزيرة غامضة لا يرتبط فيها التقدم في العمر بالزمن، في تحدٍّ لكل قواعد المنطق.

وتدخل الصبية الشجاعة في صراعات إجبارية لإنقاذ أسرتها، ونيل حريتها، وروح أخرى شابة تسعى للخلاص من مرض يصيبها بشيخوخة مبكرة قاتلة.

الفيلم من إخراج بن زيتلن وبطولة ديفين فرانس، ياشورا ماك.

Sea Fever

تبدأ أحداث فيلم الخيال العلمي Sea Fever أو حمى البحر بوصول عالمة الأحياء المائية شيوبان إلى سفينة أبحاث لإجراء دراسات حول الكائنات البحرية في إيرلندا.

ولكن المهمة المسالمة تتحول إلى كابوس عندما يحاصرها كائن بحري مخيف قاتل، وتصبح السفينة معزولة عن العالم.

وتتفاقم الأمور عندما تسعى قوة مضيئة بيولوجياً وغامضة لاختراق السفينة، لتدخل العالمة ورفاقها معركة حياة أو موت وسط مياه البحر اللامتناهية.

الفيلم من إخراج نيسا هاردمان وبطولة كوني نيلسن، هرموين كرفيلد، ودوجاري سكوت.

The Whistlers

يناقش فيلمThe Whistlers أو الصافرون، فساد بعض حماة القانون عبر محقق بوليسي فاسد يتعلم لغة تاريخية بالصفير تمكنه من الاستيلاء على غنيمة ضخمة بالاحتيال.

ويقرر الشرطي الفاسد أن يطلق سراح رجل أعمال محتال من أحد سجون رومانيا ويقرر السفر إلى جزيرة كاراريز حيث يجب عليه تعلم لغة أهل الجزيرة وحواراتهم الغريبة، وهي لغة تتضمن الصفير و الهسهسة والبصق!

الفيلم من إخراج كورنليو بورومبيو وبطولة فلاد إيفانوف، سابين تامبري، وروديكا لازر.

Saint Frances

تشعر بريدجيت (كيلي أوسوليفان) أن حياتها ابتسمت لها بعد أن تلتقي شاباً لطيفاً وتعثر على وظيفة مربية لطفلة عمرها 6 سنوات تدعى فرانسيس.

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ولكن الأمور تتعقد عندما تجهض، وتدخل في صراعات مع الطفلة العنيدة وأمها، ومع الوقت تنشأ صداقة بينها وبين الطفلة وتشعر وكأنها تعويض من السماء عن معاناتها في حياتها رغم مشاكسات الصغيرة.

فيلم saint frances أو سان فرانسيس من إخراج أليكس تومسون، وسيناريو كيلي أو سوليفان التي تشارك في البطولة مع تشارين ألفاريز، برادن كروثرز.

All The Bright Places

يحكي فيلم كل الأماكن المشرقة قصة لقاء يجمع بين فيوليت ماركي وتيودور فينش ويغير حياتهما للأبد.

إذ يحاول الاثنان مداواة جراح الماضي النفسية والجسدية، وتجمعهما الصدفة ليكتشفا أنه حتى الأماكن الصغيرة واللحظات العابرة يمكن أن تعني شيئاً مهماً لهما.

الفيلم من إخراج بريت هيلي وبطولة إيل فاننج، جاستيس سميث، وكيلي أوهارا.

Lost in America

دراما مأساوية في ذلك الفيلم الوثائقي “ضائع في أمريكا” حول بلد ثري، ومع ذلك هناك 4.2 مليون مراهق من دون مأوى.

يحاول المخرج أن يقدم لنا صورة واقعية حول الشوارع الخلفية للمدن الأمريكية في محاولة لتحفيز السياسيين على إيجاد حل ناجع لتلك الكارثة.

الفيلم من إخراج روتيمي رينووتر وبطولة هيلي بيري، مايلي سايروس، وجاكي سباير.

Greed

تتركز الثيمة الأساسية لفيلم Greed أو جشع حول ملياردير عصامي بريطاني ينظم حفلاً كبيراً بمناسبة بلوغه سن الستين لينقذ إمبراطورية الموضة التي يمتلكها.

الفيلم من إخراج وبطولة إيزلا فيشر، بيرل ماكي، أسا باترفيلد.

Burden

يقدم لنا فيلم Burden أو حمل ثقيل، درساً واقعياً حول تغلب الحب والإيمان على الكراهية من خلال مدينة صغيرة في ساوث كارولينا تعاني من عنصرية بعض سكانها، ويفلح رجل أسود في استمالة متعصب أبيض وزوجته ليكتب معهما تاريخاً جديدا للمدينة.

الفيلم من إخراج اندرو هاكلر وبطولة أندريه ريسبورو، جاريت هيدلاند، فورستر وايتكر.

A White, White Day

تقع أحداث فيلم A White, White Day أو “يوم أبيض أبيض” في مدينة صغيرة بأيسلندا، حيث يرتاب ضابط متقاعد في وجود علاقة بين شخص ما وزوجته الراحلة التي ماتت في حادث منذ عامين. ولكن شغفه بكشف الحقيقة يعرض حياته وأقرب الناس إليه للخطر.

الفيلم من إخراج هيلمور بالمسون وبطولة انجفار سيجوردسون، إيدا ميكين هيلينسوتي، بيورن انجي هيلمارسون.