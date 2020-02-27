زارا لارسون على موعد مع جمهور مهرجان أم الإمارات

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن انضمام المغنية وكاتبة الأغاني السويدية زارا لارسون المعروفة بالموسيقى الإلكترونية إلى النسخة الخامسة من مهرجان “أم الإمارات” والذي سينطلق من تاريخ 26 مارس إلى 4 أبريل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيكون الجمهور يوم الجمعة 3 أبريل على موعد مع لارسون التي ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي تصدرت لائحة أفضل الأغاني من بينها “رش لايف“ و“أول ذا تايم“ و“نيفر فورغيت يو” و“أنكفر”.

ومنذ ظهورها لأول مرة مع أغنيتها المنفردة “أنكفر” التي حصدت ثلاث جوائز بلاتينيوم، حققت زارا نجاحاً عالمياً واسعاً، وحازت على ثلاث جوائز إم تي في للموسيقى الأوروبية، كما تصدرت أغنية “سيمفوني” اللائحة البريطانية لأفضل الأغاني المنفردة (السنغل).