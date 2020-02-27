موسى البقيشي أفضل ممثل دور ثانٍ في “أوال المسرحي”

متابعة بتجـــــــــرد: شارك مسرح رأس الخيمة الوطني مؤخراً في مهرجان “أوال المسرحي” بمملكة البحرين من خلال العمل المسرحي “موال حدادي” تأليف الكاتب إسماعيل عبدالله وإخراج الفنان مرعي الحليان. وقال نائب رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني عبدالرحمن الكاس إن المشاركة أسفرت عن فوز الفنان موسى البقيشي بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، حيث شارك في المهرجان كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان إضافة إلى البحرين.

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