نجوم “علاء الدين” يلتقون جمهور “كوميك كون 2020”

متابعة بتجــــــــرد: سيكون زوّار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة “كوميك كون” على موعد مع برنامج حافل بالفعّاليات والتجارب الشيّقة والنجوم العالميين، حيث ستتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع استثنائية خلال الدورة التاسعة لمهرجان ثقافة البوب الأكثر شعبيةً في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 5 – 7 مارس 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى زوّار هذه الدورة المرتقبة للمهرجان بالفرصة للقاء أبطالهم المفضلين خلال الجلسات الترحيبية مع النجوم، ومنهم مينا مسعود، نجم فيلم علاء الدين من ديزني. وسيتمكن عشّاق الأفلام والكوميك من التقاط الصور التذكارية مع الفنان مينا والحصول على توقيعه، بالإضافة إلى عدد من النجوم، مثل نجم سوبرمان براندون روث، والساحرة الحمراء كاريس فان هوتين من مسلسل “غايم أوف ثرونز”، وإيلودي يونغ التي مثلت دور “إلكترا” في “ديرديڤيل”، وجون ريس-دايڤيز الذي مثل شخصية المحارب القزم “غيملي” في “لورد أوف ذا رينجز”.

وستتاح الفرصة للزوّار خلال المهرجان لمشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام إبداعاً، بالإضافة إلى عرض حصري عالمي. وسيقوم استوديو “توي أنيميشن” وشركة التوزيع “فرونت رو” بعرض أول 5 دقائق من الفيلم المرتقب “ديجيمون أدفنتشر: لاست إيڤوليوشن كيزونا” قبل عرضه في صالات السينما في وقت لاحق هذا العام، كما سيقوم موقع “كرانشيرول” بعرض فيلمي أنيميشن قبل إطلاقهما عبر منصته الإلكترونية.