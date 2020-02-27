نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها مع الفانز في بيروت

في سهرة خاصة تحت عنوان «إنها الحدث»، نظم نادي معجبي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلاً مميزاً لعيد ميلادها في أحد فنادق بيروت، ودعا له شمس الأغنية، لتفاجئ الفنانة الجميع وتلبي دعوتهم.

نجوى كانت بمثابة العروس ليلة الاحتفال بعيد ميلادها، حيث استقبلها المنظمون بزفة على رقص الدبكة اللبنانية، وسط تصفيق حاد من الحضور، كما حضر نخبة من أهل الصحافة والإعلام، وخلال الحفل، تم عرض تقارير خاصة عن أعمال وألبومات الفنانة تختصر مسيرتها الفنية، وقدم لها الفانز الهدايا والورود، وكان لافتاً قالب الكيك الأنيق الذي حمل اسم نجوى كرم بمجسم ذهبي براق.

يُذكر أن نجوى كرم مشغولة حالياً بتصوير الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، الذي تشارك في لجة التحكيم الخاصة به إلى جانب الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والنجم اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، في الوقت الذي كان قيه كليب «بعشق تفاصيلك» آخر ما طرحته نجوى كرم، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.

من ناحية أخرى، تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي يوم 7 مارس المقبل للجاليات العربية بألمانيا، في الوقت الذي تحيي فيه حفل غنائي ضخم يوم 20 مارس بمدينة طابا المصرية.

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