تفاصيل جديدة بشأن قتيل فيلا نانسي عجرم والسماح بدفنه جثمانه

كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، في تصريحات صحفية، عن ملامح تقرير الطب الشرعي الثاني، لكشف غموض القضية.

وقالت رهاب بيطار، إن التقرير الثاني كشف أن القتيل تلقى 30 طلقة، منهم طلقة في خلف الرأس وهو ما يتنافي مع التقرير الأول، الذي كتب بإهمال شديد.

وأوضحت رهاب بيطار أن تقرير الطب الشرعي في دائرة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان نيقولا منصور، وهم الآن في انتظار انتهاء الإجراءات لاستلام الجثة والتصريح بدفنها في سوريا.

محامية القتيل قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع”فيس بوك”: “تمت موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته لدائرة قاضي التحقيق”.

كما ناشدت السفارة السورية بلبنان بسرعة الإنتهاء من التصديق على قرار الإفراج عن الجثمان.

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يُذكر أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

تقرير الطب الشرعي الأول، أثبت أن عدد الطلقات التي وجدت في جسد القتيل محمد حسن الموسى، هي 18 طلقة، كما كشف عن أماكن الطلقات المتفرقة في جسده وهي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.

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