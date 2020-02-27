يسرا وإلهام شاهين تبكيان الرئيس الراحل حسني مبارك

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"الخليج 365" من بيروت: ظهر التأثر الشديد على الفنانتين المصريتين إلهام شاهين، ويسرا خلال المشاركة في جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أمس الأربعاء.

وأجهشتا بالبكاء خلال لقائهما جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تقدم مراسم الجنازة.