"شتاء طنطورة" يواصل مد جسور التواصل مع الشرق والغرب

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"الخليج 365" من بيروت: في احتفالية خاصة ضمن موسم "شتاء طنطورة"، وفي بادرة مد جسور التواصل بين الشرق والغرب، يشهد مسرح "مرايا" في العُلا – السعودية، تظاهرة فنية ضخمة، في ليلتيْن متتاليتيْن، بعنوان "ليالي الموسيقى الفارسية"، وتبثّهما MBC Persia على الهواء مباشرةً، الخميس 5 والجمعة 6 مارس، الساعة 08:00 ليلاً بتوقيت السعودية. يأتي ذلك ترسيخاً لمكانة "شتاء طنطورة" كمنارة إشعاع ثقافي على خارطة الفعاليات في المنطقة.
يُحيي الاحتفالية سبعة من أبرز المغنّين والموسيقيين في الفن الفارسي الذين قدموا من بقاعٍ مختلفةٍ من العالم للمشاركة في موسم "شتاء طنطورة": إبي، آراش لباف، اندي، شادمهر عقیلي، ليلا فروهر، شهرام شبيره، ساسي.
الجدير ذكره أن الاحتفالية ينقلها إلى جانب MBC Persia عدد من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، عبر تغطيات مباشرة ونقلٍ حي، وكذلك التطبيقات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
• يُعرض حفل الخميس 5 مارس مباشرةً على MBC Persia الساعة 08:0 ليلاً بتوقيت السعودية، ويحييه: شهرام شبيرة، شادمهر عقيقي، ليلا فروهر، اندي.
• يُعرض حفل الجمعة 6 مارس مباشرةً على MBC Persia الساعة 08:0 ليلاً بتوقيت السعودية، ويحييه: إيبي، آراش لباف، ساسي.
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