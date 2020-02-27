شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتشرت العديد من الأقاويل حول عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يوافق على الزواج من ابنته ميكي التي تبلغ من العمر 30 عاما وهي الابنة الكبرى لمايك تايسون والتى لم تتزوج حتى الآن.

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الخبر انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل على الإنترنت وانتشرت صورها بشكل كبير مع الإعلان عن ذلك العرض، وهو ما دفع مايك تايسون للخروج عن صمته، مؤكدًا أن ذلك العرض مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما نشر إساءة بالغة وأمر مؤذٍ نفسيا له ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعرهم وعدم نشر أخبار خاطئة من شأنها إلحاق الأذى بابنته.

مايك تايسون ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلكWar Commanders: China Salesman، وفيلم Scary Movie 5

يذكر أن تايسون زار مصر مؤخرًا وقام بالتقاط العديد من الصور أمام الأهرامات.