- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الخبر انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل على الإنترنت وانتشرت صورها بشكل كبير مع الإعلان عن ذلك العرض، وهو ما دفع مايك تايسون للخروج عن صمته، مؤكدًا أن ذلك العرض مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما نشر إساءة بالغة وأمر مؤذٍ نفسيا له ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعرهم وعدم نشر أخبار خاطئة من شأنها إلحاق الأذى بابنته.
مايك تايسون ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلكWar Commanders: China Salesman، وفيلم Scary Movie 5
يذكر أن تايسون زار مصر مؤخرًا وقام بالتقاط العديد من الصور أمام الأهرامات.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.