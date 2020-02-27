شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب نشاط فنى كبير وحفلات بالخليج ومرض مفاجئ بالرحم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعد الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية في الرحم واصابتها بورم ليفى، وهو الخبر الذى أحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة من قبل جمهورها ومحبيها.

ردود فعل واسعة أحدثتها شيرين عقب ظهورها في أحد البرامج الخليجية بعد حفلها الأخير بمهرجان الفجيرة، بعد إعلانها عن مرضها بورم ليفى في الرحم

اختصت شيرين الخليج 365 بالكشف عن تفاصيل مرضها وشكرت جمهورها ومحبيها بعد الاطمئنان على صحتها

أجرت شيرين العملية منذ 4 شهور بعد زيادة وزنها المبالغ فيه، لدرجة أن كثيرون توقعوا أنها حامل في طفل من زوجها المطرب حسام حبيب.

شيرين تعاملت مع المرض والجراحة بهدوء شديد وأكدت أن ستات مصر كلها تعانى منه

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لم تتأثر حفلات شيرين بمرضها خاصة وأنها تتواجد في دبى حاليا لإحياء حفل هناك، ومن قبلها أحيت حفلين بالفجيرة ثم الكويت.

شيرين وجهت الشكر لزوجها المطرب حسام حبيب لمساندته ودعمه الدائم لها على حد قولها

أعربت المطربة شيرين عن أمنياتها في إنجاب طفلا من زوجها الحالي، ومن المعروف أن شيرين لديها بنتين