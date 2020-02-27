شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى وأوس أوس .. فركش تصوير "اتنين فى الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس انتهاءه تماما من تصوير آخر مشاهد مسلسله "اتنين في الصندوق"، والذى يتقاسم بطولته مع الفنان حمدى الميرغنى، موضحا أن كواليس تصوير المسلسل جعلته من أحب الأعمال إلى قلبه، خاصة أنه يلعب بطولته مع واحد من أهم أصدقائه وأقربهم إليه وهو حمدي الميرغنى، على حد قوله.

يذكر أن نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"، رُزق مؤخراً خلال الأيام الماضية بمولود جديد، أطلق عليه اسم "على"، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله (على محمد أسامة).. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره".

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

من ناحية أخرى، تواصلت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية مع محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم مسرح مصر الذى حضر إلى إنجلترا منذ عدة أسابيع لمقابلة صديقه محمد صلاح نجم ليفربول، وذكرت الصحيفة أن محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" صاحب الـ5.6 مليون متابع على موقع إنستجرام حضر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد التى أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز وانتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل، والتقى مع محمد صلاح فى إحدى حجرات الملعب قبل أن يقدم صلاح الممثل المصرى لأصدقائه وزملائه فى الفريق أليكس أوكسليد تشامبرلين وديان لوفرين، كما أهداه قميصه الذى لعب به المباراة ذاتها.