شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر جديد للموسم الثالث من Elite قبل طرحه مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس، عن بوستر جديد لـ مسلسل الدراما الإسبانى Elite، الذى ستطرح حلقاته على منصة البث في 13 مارس المقبل، على أن يتضمن الموسم الجديد 8 حلقات، تطرح دفعة واحدة على نيتفلكس، وستكون مدتها حوالى ساعة، المسلسل حصل على تقييم 7.6 على موقع "Imdb"، وعلى الرغم من ذلك كان قد توقع موقع "oprahmag" بدء عرض الموسم الثالث في خريف 2020، حيث أن الموسم الأول من العمل طرح في 5 أكتوبر من عام 2018، وعرض الموسم الثاني في 6 سبتمبر من العام الماضى 2019.



Elite

يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، ومن المقرر أن تظهر هذه الشخصيات في الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، نانو (خايمي لورينتي لوبيز)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، ومن المقرر أن يعودوا جميعهم للموسم الثالث إلى جانب أعضاء فريق الممثلين الجدد: كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وكانت قد تمت مشاهدة الموسم الأول من Élit، وفقًا لـموقعVariety، من قبل أكثر من 20 مليون حساب خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن انضمام الممثل الأمريكى جانلو كاستيلانوس، إلى الموسم الرابع والأخير من سلسلة الغموض والإثارة، ولم تكشف الشبكة عن أى معلومات حول دوره، كما لم تعلن الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يعرض قبل نهاية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".