بسمة: محمد فراج جزء من مشروع "بعلم الوصول" وفرحان بينا ولينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة بسمة، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بالفنان محمد فراج، من العرض الخاص لفيلمها "بعلم الوصول".

وكتبت بسمة في تعليقها على الصورة "أما بالنسبة لمحمد فراج فالحقيقة هو بالنسبة لي جزء من المشروع ده. كان معانا على طول الخط وفرحان بينا ولينا".

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جدير بالذكر أنه تم طرح فيلم "بعلم الوصول" في دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 26 فبراير، وكان أبطال الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء الثلاثاء في سينما الزمالك.

"بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، بسنت شوقي، رفل، لبنى ونس، محمد سرحان.