اليهودي الذي رفض الخروج من مصر.. من هو سلامة إلياس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 27 فبراير 1911، ولد الفنان الكبير سلامة إلياس واحد من ملح السينما المصرية والوجوه المألوفة التي اعتدنا عليها، ولد سلامة في مدينة القاهرة لأسرة يهودية، ودرس بمعهد التمثيل، ثم عمل في عدة فرق مسرحية منها فرقة نجيب الريحاني وفاطمة رشدي والفرقة القومية ومسرح التليفزيون والمسرح الحديث، واشتهر بعدد كبير من الأدوار المساعدة. من أفلامه (سفاح النساء، إنت اللي قتلت بابايا، عودة أخطر رجل في العالم، العتبة جزاز، عصابة حمادة وتوتو، أضواء المدينة) وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان سلامة إلياس:

- شارك سلامة إلياس في مسرحيات (أنا فين وانتي فين، أنا وهو وهي، السكرتير الفني).

- رفض دعوات الهجرة لإسرائيل، ورفض الخروج من مصر، وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها نجله كريم إلياس لمصراوي.

- قال نجله إن والده عاش ومات مكرماً، وإن أسرته لم تتعرض لأي نوع من الاضطهاد.. وفقا لتصريحات سابقة لمصراوي.

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- كان آخر أعماله فيلم "أحوال شخصية"، في عام 1992.

- شارك في أكثر من 150 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- صرح في أكثر من لقاء إنه سيموت ويدفن بأرض مصر وهو ما حدث بالفعل.

- توفى في القاهرة عام 1993 عن عمر يناهز 82 عامًا.