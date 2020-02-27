محمد محيي يطرح برومو "سهرانين" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

طرح الفنان محمد محيي برومو أغنيته "سهرانين"، اليوم الخميس عبر صفحته بموقع يوتيوب، استعدادًا لطرحها رسميا الأحد المُقبل، عبر موقع "يوتيوب" وشركة مزيكا الموزعة لألبومه .

"سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد "بتاع زمان"، الذي يضم 18 أغنية، والمقرر طرحه بالكامل في عيد الفطر المقبل.

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ألبوم محمد محيي من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لهيثم درديري، وتتولى شركة "مزيكا" تسويقه وطرحه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية، ويضم أغاني "قضية"، من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، "أحلى الناس" من كلمات عنتر هلال، وألحان إيهاب عبدالواحد، "هربت"، من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن، "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، و"حاجة غريبة" من كلمات رومينا عجيز، ألحان محمد محيي، "بعد ما" من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم.

ويقدم محيي من كلمات الشاعر سلطان صلاح الدين 3 أغانٍ، هي "يوم جديد" من ألحان مدين، و"بتاع زمان" من ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، "ماتسألوهاش"، من ألحان محمد محيي، بينما تولى توزيع أغاني الألبوم 3 موزعين، هم فهد، رفيق عكف، ومحمد العشي.