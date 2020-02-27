محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعربت الفنانة الشابة هدى المفتي عن سعادتها، بالمشاركة في فيلم "رأس السنة"، والذي طُرح مؤخرًا في دور العرض السينمائي.
وقالت هدى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة لأن (رأس السنة) كان أول عمل صورته للسينما، ولأنه منحني فرصة الوقوف أمام نجوم كبار، واعتبرته تحدي حتى أثبت نفسي، وساعدني على ذلك كواليس العمل الإيجابية".
وتابعت "أجسد دور فتاة من طبقة ثرية، تُدعى سيرين، تستعد للذهاب إلى حفل رأس السنة للاحتفال بالعام الجديد مع صديقها وشلتها، وتتوالى الأحداث".
فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة شيرين رضا، إياد نصار، بسمة، أحمد مالك، علي قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر هدى المفتي لـ"الخليج 365": سعيدة بـ"رأس السنة" وبوقوفي أمام نجوم كبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.