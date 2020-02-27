هدى المفتي لـ"الخليج 365": سعيدة بـ"رأس السنة" وبوقوفي أمام نجوم كبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة الشابة هدى المفتي عن سعادتها، بالمشاركة في فيلم "رأس السنة"، والذي طُرح مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وقالت هدى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة لأن (رأس السنة) كان أول عمل صورته للسينما، ولأنه منحني فرصة الوقوف أمام نجوم كبار، واعتبرته تحدي حتى أثبت نفسي، وساعدني على ذلك كواليس العمل الإيجابية".

وتابعت "أجسد دور فتاة من طبقة ثرية، تُدعى سيرين، تستعد للذهاب إلى حفل رأس السنة للاحتفال بالعام الجديد مع صديقها وشلتها، وتتوالى الأحداث".

فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة شيرين رضا، إياد نصار، بسمة، أحمد مالك، علي قاسم.