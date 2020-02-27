محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة نيكول سابا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على تعرض البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لوعكة صحية.
وكتبت نيكول سابا: "الله يشفيك ويحميك، البابا فرانسيس".
وتغيب البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن قداس اليوم، في روما بسبب مرضه.
وقال الفاتيكان، إن البابا البالغ من العمر 83 عاما يعاني من "وعكة صحية خفيفة" وسيواصل بقية عمله المخطط له.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. نيكول سابا تدعو لبابا الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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