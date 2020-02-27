راندا البحيري تعلن وفاة جدتها

أعلنت النجمة راندا البحيري عن وفاة جدتها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتبت "البحيري" عبر حسابه قائلا: "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. جدتي روض حسن في ذمة الله.. ربنا Advertisements يجمعنا بيكي على خير يا حبييتي". يجمعنا بيكي على خير يا حبييتي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري الدرامية مسلسل"رسايل" للنجمة مي عزالدين، والذي اتعرض في رمضان 2018.

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