فيديو.. ليث أبو جودة يطرح أغنية "ندمان "

طرح المطرب الشاب ليث أبو جودة أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان "ندمان" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". العالمي "اليوتيوب". أغنية "ندمان" من كلمات وألحان ليث أبو جودة وتوزيع Advertisements موسيقي إلهامي دهيمة و أحمد حسام. موسيقي إلهامي دهيمة و أحمد حسام. ويشار ان اخر اعمال ليث أبو جودة أغنية "لا لا" والتي حققت 300 الف مشاهدة بموقع "اليوتيوب".

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