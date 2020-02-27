السبت.. داليا البحيري ضيفة عمرو الليثي فى واحد من الناس

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل ببرنامج واحد من الناس علي النهار، وفي حوار خاص جدا مع

النجمة داليا البحيري التي تكشف لأول مرة اسرارها الشخصية وعلاقتها بزوجها وابنتها بعيدا عن الفن.



وتحكي "البحيري" عن المواقف الصعبة التي واجهتها وأخطر اللحظات التي عاشتها، كما تتحدث عن أهم محطات مشوارها الإنساني والفني.



ويذاع برنامج “واحد من الناس” في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي النهار.

