غداً.. ليلى علوي ومدحت صالح في ضيافة أمير كرارة في "سهرانين"

يستضيف النجم أمير كرارة الفنانة ليلى علوي والمطرب مدحت صالح، كضيوف في حلقة خاصة من الموسم الثاني من برنامج “سهرانين”، على قناة “ON E”، وذلك غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير فى الحادية عشرة مساءً. “سهرانين”، على قناة “ON E”، وذلك غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير فى الحادية عشرة مساءً. ويشار أن "كرارة" كان قد انتهى من تصوير جميع حلقات الموسم الثاني من البرنامج، وصور عقب انتهاء شهر رمضان الماضي، العديد من حلقات البرنامج. Advertisements

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