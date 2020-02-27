تعرف علي موعد حفل نانسي عجرم في الشيخ زايد

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم من احياء حفل غنائي وذلك في احدى الحدائق الشهيرة في الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 12 من شهر مارس المقبل. 12 من شهر مارس المقبل. ويشارك "نانسي" الحفل نجم الجيل تامر حسني، ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور. أن يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور. ويشار أن نانسي عجرم طرحت أغنية جديدة بعنوان "قلبي يا قلبي" من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع موسيقي باسم رزق.

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