فن ومشاهير

تعرف علي موعد حفل محمود العسيلي

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يستعد النجم محمود العسيلي خلال الفترة المقبلة من جولة غنائية كبري في كندا، وذلك يوم 13 و 14 مارس من الشهر المقبل.

 

ومن المقرر أن يشهد الحفلتين عدد كبير من الجالية العربية في كندا.

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ويشار إلى أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية بعنوان "تمثيلية"،

والتي حققت ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة من موقع العالمي "اليويتوب".


أغنية "تمثيلية" من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، ومن توزيع موسيقي أمير هداية.

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