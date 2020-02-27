تعرف علي موعد حفل محمود العسيلي

يستعد النجم محمود العسيلي خلال الفترة المقبلة من جولة غنائية كبري في كندا، وذلك يوم 13 و 14 مارس من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يشهد الحفلتين عدد كبير من الجالية العربية في كندا.
ويشار إلى أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية بعنوان "تمثيلية"،والتي حققت ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة من موقع العالمي "اليويتوب".
أغنية "تمثيلية" من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، ومن توزيع موسيقي أمير هداية.
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