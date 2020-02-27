غدًا.. أحمد سعد في جدة لهذا السبب

يستعد المطرب أحمد سعد من إحياء حفل غنائي في السعودية، غدًا الجمعة بمدينة جدة الموافق 28 من شهر فبراير الجاري.

واعرب "سعد" عبر حسابه سعادته بإحياء أول حفلات في السعودية قائلًا: "إن شاء الله دي أولى حفلاتي في السعودية مشتاق جدًا للقاء جمهوري الحبيب في جدة". مشتاق جدًا للقاء جمهوري الحبيب في جدة".

ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد سعد ديو مع حسن الشافعي بعنوان "مامي كوسا " والتي حقتت نجاحًا كبيرًا.

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