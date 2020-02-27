يسرا: "يجب أن تعمل وفقًا لتوقعاتهم"

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة المصرية يسرا جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ اشارت الى ان الممثل يجب ان يعمل وفقا لتوقعات الجمهور، واذا لم يقدروا عمله ولا يرونه اسطورة فلن يكون أسطورة.

وكتبت يسرا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا كان الناس لا يقدرون عملك ولا يرونك أسطورة ، فلن تكون أبدًا أسطورة. عليك أن تفهم أنك تعمل من أجل الناس الناس وأنك يجب أن تعمل وفقًا لتوقعاتهم".

الجدير ذكره ان يسرا مُنحت مؤخرا لقب سفيرة الدراما العربية، وذلك خلال تكريمها من قبل جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة التونسي السابق.

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