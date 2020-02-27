ميرنا وليد - بيروت - بعد عدّة تصريحات تتعلّق بالسياسة ووضع البلد في لبنان، عادت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لتشوّق متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة : "للتغيير من منكم متشوّق لألبومي الجديد".

وبدورها رّدت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ عبر حسابها الخاص قائلة:"أنا"، لترد عليها إليسا بدورها "سيدتي الجميلة".

يشار الى أن الفنانة إليسا أكدت سابقا في تصريحات صحافية أنها ستطلق الألبوم في عيد الفطر مع نهاية شهر رمضان، وعبّر العديد من المتابعين عن رغبتهم في إطلاقه باكراً بعدما تمّ تأجيله لفترة طويلة إذ كان من المفترض أن تطلقه إليسا في موسم عيد الميلاد إلا أن الثورة في لبنان أدّت الى تأجيله.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تشوّق متابعيها لألبومها.. وياسمين صبري بينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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