هل من المعقول ان يقتل هارفي واينستين نفسه في السجن؟

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية انه هناك مخاوف كبيرة بأن يقدم المنتج الهوليوودي ​هارفي واينستين​ على قتل نفسه في السجن، وذلك بعد ادانته بتهمة الإغتصاب والتحرش الجنسي، اسوة بما فعل الملياردير الأميركي جيفري ابستين في نهاية العام الماضي، اذ انه يعيش حاليا حالة نفسية سيئة ربما تجعله ان يفعل أي شيء جنوني بنفسه.

الجدير ذكره ان هارفي كان قد نقل مؤخرا الى المستشفى بشكل مفاجئ، وذلك بعد شعوره بألام في الصدر نتيجة اصدار الحكم عليه بالسجن بسبب قضيتي اغتصاب وتحرش جنسي.

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