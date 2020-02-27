ميرنا وليد - بيروت - رفض القضاء المصري الدعوى القضائية التي أقامها الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ بطلبه نقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية في مصر بدلا من دراستها في إنجلترا، حيث تقيم مع والدتها هند الحناوي طليقته.

وقضت محكمة أسرة الخليفة بمصر، اليوم الخميس، برفض دعوى الفيشاوي، لصالح طليقته.

وكان الفيشاوي قد تقدم بالدعوى مبديا رغبته في نقل ابنته، نظرا لما وصفه بكثرة المصروفاتها الدراسية في الخارج.

وحصلت هند الحناوي على حكم قضائي بإلزام الفيشاوي دفع مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني لابنتهما، قيمة المصروفات الدراسية عن عام دراسي كامل، وإلزامه بدفع نفقة شهرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طليقة أحمد الفيشاوي الرابحة في قضية بشأن ابنتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.