عاصي الحلاني بخبر حزين للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ تأجيل ​حفل عيد الأم​ الذي كان سيحييه في عمان، دون الكشف عن الأسباب.

وكتب عاصي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل حفل عيد الأم في عمان الى موعد اخير يعلن عنه قريباً".

وفد عبّر الجمهور العماني عن حزنه لذلك.

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني كان ابهر الجمهور بمقطع فيديو له برفقة ابنه الفنان الوليد الحلاني، وذلك على حسابه الخاص.

وظهر عاصي والوليد في الفيديو من خلال ديو جمعهما على المسرح بأغنية عاصي "مالي صبر"، وذلك في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

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