أحمد فهمي يفتح النار على معتصم النهار

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ميرنا وليد - بيروت - أثار انضمام الممثل السوري معتصم النهار إلى مسلسل "أسود فاتح" الجدل بعد انسحبه من فيلم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي "أشباح أوروبا". إلا أن معتصم تعرض الى هجوم قوي من الفنان المصري أحمد فهمي بعد تصريحه أنه بطل المسلسل الأول من ناحية الرجال، ما أثار استياء فهمي الذي يتقاسم البطولة مع معتصم، فغرّد فهمي عبر تويتر قائلاً: "حركات رخيصة قوي الصراحة"، قبل أن يعود فهمي ويحذف التغريدة.
الجدير ذكره أن معتصم سيتحدث في المسلسل باللهجة المصرية. "أسود فاتح" بطولة الفنانة هيفا وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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