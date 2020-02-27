عبدالله بوشهري يحسم حقيقة إصابته بفيروس كورونا!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 09:53 مساءً - قرر الفنان الكويتي عبد الله بوشهري أن يضع حدا للأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول اكتشاف إصابته بفيروس كورونا أثناء الكشف عليه بالحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة ومجرد إشاعة.



وكتبت بوشهري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تطبيق “تويتر”: “الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشفي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة”.

ووجه رسالة إلى جمهوره، قائلا: “أما اللي يسأل عني من باب محبة أقول له مشكور وما قصرت أنا حالياً في الفندق، ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف الشائعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه”.واختتم حديثه: “إلى البعض بدال لا تنشغلون بشائعات تسبب هلعًا في البلاد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤيروس الله يشفيهم ويعافينا جميعاً”.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بو شهري قد زار إيران مؤخرا، إلا أن تفشي فيروس “كورونا” بها خلال الأيام الماضية عجّل أمر عودته إلى بلاده الكويت، على اعتبار أنه ذو أصول إيرانية، وهو ما اضطره لدخول الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها.

وشوهد عبدالله بوشهري في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوبي البلاد، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس “كورونا”، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.